Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Арсенал». Француза называют в числе претендентов на пост главного тренера «канониров» после увольнения Унаи Эмери.

— Я никогда не говорил, что хочу покинуть «Ниццу», — цитирует AFP Виейра. — Но есть вещи, которые я не контролирую. Возможно, однажды меня уволят. Но поскольку это не в моей власти, я предпочитаю сосредоточиться на своей команде и игре.