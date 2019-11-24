Пас Головина в стиле Иньесты в матче с «Бордо»
18:46
Полузащитник «Монако» Александр Головин отдал эффектный пас в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Бордо». Российский хавбек сделал точную передачу в центр штрафной, Виссам Бен Йеддер скинул мяч на Ислама Слимани, который поразил ворота соперника.
Это Саша Головин вырезает предголевой пас в стиле Иньесты. Такая красота точно заслужила сердечко ????#НашиПарни pic.twitter.com/vfz5wA3bsP— Сборная России (@TeamRussia) November 24, 2019
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