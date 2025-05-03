Футбол
3 мая, 10:57

«Париж» вернулся в высший французский дивизион спустя 46 лет

Камила Абдурахманова
корреспондент

В матче 33-го тура лиги 2 «Париж» сыграл вничью с «Мартигом» и обеспечил себе место в высшем французском дивизионе.

Встреча прошла в Мартиге и завершилась со счетом 1:1. За «Париж» гол забил Пьер-Ив Амель на 49-й минуте, а Уалид Оринель на 59-й минуте принес «Мартигу» ответный гол.

В параллельном матче «Мец» дома сыграл вничью с «Родезом» со счетом 3:3 и набрал 62 очка. Таким образом, «Мец» лишился шансов догнать «Париж», у которого 66 очков. Столичный клуб за тур до финиша обеспечил себе минимум второе место в турнирной таблице и путевку в лигу 1.

  • Berkut-7

    Пари НН?

    03.05.2025

  • Пан Юзеф

    Долго и мучительно шли они к этому. Но все-таки пришли. Отчасти благодаря удивительному похеризму "Метца".

    03.05.2025

  • Mikhail

    В качестве поощрения туда надо Соболева определить.

    03.05.2025

    • «Ницца» победила «Реймс» и поднялась на третье место в таблице лиги 1

    Сафонов включен в заявку «ПСЖ» на матч лиги 1, Доннарумма игру пропустит
