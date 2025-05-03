«Париж» вернулся в высший французский дивизион спустя 46 лет

В матче 33-го тура лиги 2 «Париж» сыграл вничью с «Мартигом» и обеспечил себе место в высшем французском дивизионе.

Встреча прошла в Мартиге и завершилась со счетом 1:1. За «Париж» гол забил Пьер-Ив Амель на 49-й минуте, а Уалид Оринель на 59-й минуте принес «Мартигу» ответный гол.

В параллельном матче «Мец» дома сыграл вничью с «Родезом» со счетом 3:3 и набрал 62 очка. Таким образом, «Мец» лишился шансов догнать «Париж», у которого 66 очков. Столичный клуб за тур до финиша обеспечил себе минимум второе место в турнирной таблице и путевку в лигу 1.