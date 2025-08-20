«Париж» подписал экс-вратаря «ПСЖ» Траппа

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп подписал контракт с «Парижем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 35-летним немцем рассчитано на три года. Ранее голкипер уже играл во Франции за «ПСЖ».

В сезоне-2024/25 Трапп сыграл в 36 матчах во всех турнирах, пропустил 46 голов и 10 раз сохранил ворота в неприкосновенности.