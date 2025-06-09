«Париж» намерен подписать защитника «Реал Сосьедад» Траоре
«Париж» заинтересован в трансфере малийского защитника «Реал Сосьедад» Хамари Траоре, сообщает L'Equipe.
По данным источника, 33-летний экс-капитан «Ренна» стал одной из главных целей столичного клуба в летнее трансферное окно.
Траоре рассматривают как недорогого игрока с богатым опытом, который поможет «Парижу» создать конкурентоспособную команду.
В сезоне-2024/25 Траоре в 13 матчах за «Реал Сосьедад» сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Источник: L'Equipe
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