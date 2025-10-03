Футбол
3 октября, 23:40

«Париж» победил «Лорьян» в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Париж» на своем поле одержал победу над «Лорьяном» в 7-м туре французской лиги 1 — 2:0.

По голу забили Илан Кеббаль (25-я минута) и Жан-Филипп Крассо (30-я).

«Париж» (10 очков) поднялся на восьмое место в лиге 1. «Лорьян» (7) идет 13-м в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур.
03 октября, 21:45. Stade Jean-Bouin (Париж)
Париж
2:0
Лорьян
Источник: Таблица лиги 1
