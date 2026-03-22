Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

22 марта, 21:10

«Париж» в меньшинстве победил «Гавр»

В 27-м туре чемпионата Франции «Париж» дома обыграл «Гавр» со счетом 3:2. Матч прошел на стадионе «Жан-Буэн».

Голы за «Париж» забили Чиро Иммобиле и Алимами Гори. Еще один мяч защитник «Гавра» Аюми Секо отправил в свой ворота. Также за гостей забили Рассул Ндиайе и Годсон Кьереме.

С 55-й минуты «Париж» играл в меньшинстве. Красную карточку получил Рюди Матондо.

Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур.
22 марта, 19:15. Stade Jean-Bouin (Париж)
Париж
3:2
Гавр

В другом матче «Ренн» и «Метц» сыграли вничью — 0:0.

Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур.
22 марта, 19:15. Роазон Парк (Ренн)
Ренн
0:0
Метц
Источник: Таблица Лиги 1
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Гавр
ФК Метц
ФК Париж
ФК Ренн
Читайте также
ISU объявил о допуске российских спортсменов до международных соревнований
СК начал проверку после гибели актера Высоковского в Подмосковье
ФАС потребовала от Apple прекратить дискриминацию российских поисковых систем
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Эмир Катара вручил послу РФ одну из высших госнаград
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Монако» одержал волевую победу над «Лионом», Головин отыграл час

«Лилль» прервал трехматчевую победную серию «Марселя» в Лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
Все результаты / календарь

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости