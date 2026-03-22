«Париж» в меньшинстве победил «Гавр»
В 27-м туре чемпионата Франции «Париж» дома обыграл «Гавр» со счетом 3:2. Матч прошел на стадионе «Жан-Буэн».
Голы за «Париж» забили Чиро Иммобиле и Алимами Гори. Еще один мяч защитник «Гавра» Аюми Секо отправил в свой ворота. Также за гостей забили Рассул Ндиайе и Годсон Кьереме.
С 55-й минуты «Париж» играл в меньшинстве. Красную карточку получил Рюди Матондо.
В другом матче «Ренн» и «Метц» сыграли вничью — 0:0.
Источник: Таблица Лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
Новости