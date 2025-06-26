Футбол
26 июня, 01:30

«Пари» подписал Мозеса Саймона из «Нанта»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Пари» на официальном сайте объявил о переходе из «Нанта» нападающего сборной Нигерии Мозеса Саймона. 29-летний нигериец подписал контракт до 2028 года.

В сезоне-2024/25 Саймон стал лучшим ассистентом «Нанта», сделав 10 голевых передач в 32 матчах лиги 1. Также на его счету 8 забитых голов.

Также парижский клуб объявил о подписании латераля юношеской сборной Франции Ноа Санги. 19-летний француз перешел из «Реймса» и подписал контракт до 2030 года.

«Пари» по итогам сезона-2024/25 впервые в своей истории вышел в элиту французского футбола.

  • Medovar

    Букмекер "пиярится" усилиями СЭ. Ведь нет такой команды "Пари", есть официальное название "Пари Сен-Жермен" и сокращенное "ПСЖ", есть команда "Пари НН" от русского букмекера БК "Пари", занимающейся вовлечением в азартные игры. И СЭ в названиях своих статей умышленно им в этом содействует. Другой момент, что ПСЖ был создан в 1970 г., когда этой самой БК не существовало. Отсюда вывод, название БК "Пари" имеет сходство до степени смешения с названием ФК из Франции.

    26.06.2025

  • Valera Krasin

    Я подумал он в Нижний Новгород переходит:grinning::grinning:

    26.06.2025

