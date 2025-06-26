«Пари» подписал Мозеса Саймона из «Нанта»
«Пари» на официальном сайте объявил о переходе из «Нанта» нападающего сборной Нигерии Мозеса Саймона. 29-летний нигериец подписал контракт до 2028 года.
В сезоне-2024/25 Саймон стал лучшим ассистентом «Нанта», сделав 10 голевых передач в 32 матчах лиги 1. Также на его счету 8 забитых голов.
Также парижский клуб объявил о подписании латераля юношеской сборной Франции Ноа Санги. 19-летний француз перешел из «Реймса» и подписал контракт до 2030 года.
«Пари» по итогам сезона-2024/25 впервые в своей истории вышел в элиту французского футбола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|
2
|Лион
|6
|5
|0
|1
|8-3
|15
|
3
|Марсель
|6
|4
|0
|2
|12-5
|12
|
4
|Монако
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|
5
|Страсбур
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
6
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ланс
|6
|3
|1
|2
|8-5
|10
|
8
|Ренн
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Брест
|6
|2
|1
|3
|11-11
|7
|
10
|Тулуза
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
11
|Париж
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
12
|Ницца
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Лорьян
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
14
|Осер
|6
|2
|0
|4
|4-8
|6
|
15
|Гавр
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|
16
|Нант
|6
|1
|2
|3
|5-7
|5
|
17
|Анже
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|
18
|Метц
|6
|0
|2
|4
|5-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|- : -
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|- : -
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|- : -
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|- : -
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|- : -
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|- : -
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|- : -
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|- : -
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ансу Фати
Монако
|3
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|3
|
|
Пабло Пажи
Лорьян
|3
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Людовик Айорк
Брест
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|3
|1
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|4
|1
|1
|
|
Отавио
Париж
|4
|1
|1
