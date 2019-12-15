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Паредес забил свой первый гол за «ПСЖ»

23:19
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Бывший полузащитник «Зенита», игрок «ПСЖ» Леандро Паредес открыл счет на 10-й минуте матча 18-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена». Для 25-летнего аргентинца этот гол стал первым за все время выступлений за парижан.

Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019-го. В текущем сезоне хавбек провел 13 игр.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, календарь и результаты игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Сент-Этьен — ПСЖ

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