Паредес забил свой первый гол за «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Зенита», игрок «ПСЖ» Леандро Паредес открыл счет на 10-й минуте матча 18-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена». Для 25-летнего аргентинца этот гол стал первым за все время выступлений за парижан.

Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019-го. В текущем сезоне хавбек провел 13 игр.

GOAL FOR PSG! ???



It's a first goal in @Ligue1_ENG this season as Leandro Paredes gives the visitors the lead with this lovely strike ?#ASSEPSG LIVE NOW ??

??CONNECT 5 https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/sjEUjDUzG8 — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 15, 2019

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, календарь и результаты игр, турнирная таблица, обзоры матчей