Паредес спел перед игроками "ПСЖ". Видео

Бывший полузащитник "Зенита" Леандро Паредес спел перед новыми одноклубниками в "ПСЖ".

Напомним, что 29 января французский клуб объявил о переходе аргентинца. Сообщалось, что за него "ПСЖ" заплатил более 47 миллионов евро. Паредес спел песню Дэдди Янки "Dura".

A la veille de Manchester United - #PSG, Leandro Paredes a passé son bizutage ! pic.twitter.com/RbWbiGnT2F – PSG Society (@PSGsociety) 11 февраля 2019 г.

Сегодня, 12 февраля, "Манчестер Юнайтед" на своем поле примет "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры – в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи – здесь