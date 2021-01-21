Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес прокомментировал возможный переход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в парижский клуб, сообщает Goal.

«Это нормально, что мы все хотим перехода Месси в «ПСЖ». Но все зависит от клуба, Леонардо и президента. Они должны убедить его приехать в Париж» — сказал Паредес.

33-летний Месси проводит последний сезон по контракту с «Барселоной». «ПСЖ» является одним из фаворитов на его подписание летом.