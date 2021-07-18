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Паредес о Месси в «ПСЖ»: «Это мечта, но этого так и не произошло»

15:16
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес высказался о возможном переходе его соотечественника Лионеля Месси в парижский клуб.

«Было много разговоров в клубе, когда стало известно, что Лео может переехать в Париж. Его переход в «ПСЖ» — это мечта. Впрочем, этого так и не произошло. Надеюсь, Месси нравится место, где он играет», — приводит Goal со ссылкой на ESPN слова Паредеса.

Месси стал свободным агентом 1 июля по истечении контракта с «Барселоной». Сообщалось, что он подпишет новое соглашение с каталонским клубом позднее.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-gb/news/messi-coming-to-psg-was-a-dream-says-paredes-but-deal-for/1f48s7welljfn18n8kjb6qc5b1

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Иван Торопцев все материалы автора

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