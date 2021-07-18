Паредес о Месси в «ПСЖ»: «Это мечта, но этого так и не произошло»
15:16
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес высказался о возможном переходе его соотечественника Лионеля Месси в парижский клуб.
«Было много разговоров в клубе, когда стало известно, что Лео может переехать в Париж. Его переход в «ПСЖ» — это мечта. Впрочем, этого так и не произошло. Надеюсь, Месси нравится место, где он играет», — приводит Goal со ссылкой на ESPN слова Паредеса.
Месси стал свободным агентом 1 июля по истечении контракта с «Барселоной». Сообщалось, что он подпишет новое соглашение с каталонским клубом позднее.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-gb/news/messi-coming-to-psg-was-a-dream-says-paredes-but-deal-for/1f48s7welljfn18n8kjb6qc5b1
Читайте также
«Докажу, что Тони — не уровень Хабиба». Махачев намерен поставить точку в истории вражды Фергюсона и Нурмагомедова
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю