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Паредес, Навас, Неймар и Ди Мария смогут сыграть с «Марселем»

00:41

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объявил, что часть игроков покинула карантин. По словам немецкого специалиста, Неймар, Анхель Ди Мария, Кейлор Навас и Леандро Паредес будут в заявке команды на матч 3-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Игра пройдет в воскресенье.

Ранее все четверо сдали положительный тест на коронавирус, поэтому были помещены в карантин.

На этой неделе «ПСЖ» без своих лидеров уступил «Лансу» (0:1). Парижане впервые с 2011 года начали сезон в лиге 1 с поражения.

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