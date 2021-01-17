Паредес: «Наша победа над «Анже» окажет давление на «Лион»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Франции против «Анже» (1:0).

«Мы знали, что столкнемся с сильным соперником. «Анже» дает очень мало пространство, но мы смогли победить. Мы счастливы, потому что наша победа окажет давление на «Лион», который сыграет завтра. Мы хотим быть первыми, поэтому мы довольны победой», — приводит слова Паредеса официальный сайт «ПСЖ».