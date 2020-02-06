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Паредес хочет летом перейти в «Ювентус»

20:14
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес близок к уходу из клуба. 25-летний аргентинец может пополнить ряды «Ювентуса» уже этим летом. Игрок выразил желание вернуться в чемпионат Италии, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «старая синьора» готова выложить за Паредеса 25 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету аргентинца 1 голевая передача в 14 матчах лиги 1. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

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