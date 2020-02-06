Паредес хочет летом перейти в «Ювентус»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес близок к уходу из клуба. 25-летний аргентинец может пополнить ряды «Ювентуса» уже этим летом. Игрок выразил желание вернуться в чемпионат Италии, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «старая синьора» готова выложить за Паредеса 25 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету аргентинца 1 голевая передача в 14 матчах лиги 1. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2023 года.