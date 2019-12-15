Паредес едва не получил жуткую травму в матче с «Сент-Этьеном»
15 декабря 2019, 23:44
«Сент-Этьен» дома принимает «ПСЖ» в матче 18-го тура чемпионата Франции. На 25-й минуте встречи хавбек хозяев Жан-Эд Аолу срубил бывшего полузащитника «Зенита», игрока парижан Леандро Паредеса, за что получил прямую красную карточку.
Паредес смог продолжить игру после опасного нарушения со стороны соперника.
Horrific tackle on #Paredes #ASSEPSG pic.twitter.com/JTvKBzAn0O— Clem (@PSGCIem) December 15, 2019
Ранее 25-летний Паредес отметился забитым мячом в матче с «Сент-Этьеном». Для аргентинца этот гол стал первым в составе «ПСЖ».
Паредес забил свой первый гол за «ПСЖ»
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