Паредес едва не получил жуткую травму в матче с «Сент-Этьеном»

«Сент-Этьен» дома принимает «ПСЖ» в матче 18-го тура чемпионата Франции. На 25-й минуте встречи хавбек хозяев Жан-Эд Аолу срубил бывшего полузащитника «Зенита», игрока парижан Леандро Паредеса, за что получил прямую красную карточку.

Паредес смог продолжить игру после опасного нарушения со стороны соперника.

Ранее 25-летний Паредес отметился забитым мячом в матче с «Сент-Этьеном». Для аргентинца этот гол стал первым в составе «ПСЖ».

Паредес забил свой первый гол за «ПСЖ»