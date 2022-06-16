Папен назвал Мбаппе лучшим футболистом в мире

Бывший форвард сборной Франции Жан-Пьер Папен назвал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе лучшим футболистом в мире.

«Он всегда совершенствовался, с каждым годом становился сильнее, и, по моему мнению, сегодня он является лучшим игроком мира», — приводит слова Папена Sky Sport Italia.

В прошедшем сезоне 23-летний французский нападающий провел 46 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 39 мячей и отдал 26 результативных передач.

Мбаппе в мае подписал новое трехлетнее соглашение с «ПСЖ».