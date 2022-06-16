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16 июня, 23:36

Папен назвал Мбаппе лучшим футболистом в мире

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Бывший форвард сборной Франции Жан-Пьер Папен назвал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе лучшим футболистом в мире.

«Он всегда совершенствовался, с каждым годом становился сильнее, и, по моему мнению, сегодня он является лучшим игроком мира», — приводит слова Папена Sky Sport Italia.

В прошедшем сезоне 23-летний французский нападающий провел 46 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 39 мячей и отдал 26 результативных передач.

Мбаппе в мае подписал новое трехлетнее соглашение с «ПСЖ».

Источник: https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2022/06/15/papin-intervista-video
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Монако 38 20 9 9 65-40 69
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 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
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 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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Клермон Фут – Лион
 1 : 2
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Лилль – Ренн
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Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
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ПСЖ – Метц
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Реймс – Ницца
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
Жемерсон

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Метц

 14 2 3
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