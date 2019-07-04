Памела Андерсон опубликовала доказательства насилия со стороны Рами? Видео

Американская актриса и модель Памела Андерсон в своем аккаунте на Vimeo опубликовала видео из госпиталя. Оно было записано в то время, когда девушка общалась с французским защитником Адилем Рами​.

В ролике врач оборачивает бинты вокруг ее кисти. По мнению Андерсон, это может служить доказательством домашнего насилия со стороны игрока сборной Франции.

Ранее Андерсон обвинила в насилии чемпиона мира. По ее словам, игрок применял физическую силу по отношению к ней – сильно хватал и скручивал руки, таскал за волосы и впадал в ярость.

Андерсон рассказывала, что однажды футболист очень сильно отдавил ей руки, в результате чего пришлось обращаться к врачам.

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