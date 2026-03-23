Пабло Лонгория покинул пост президента «Марселя» после шести лет работы

Испанский функционер Пабло Лонгория завершил работу на посту президента французского футбольного клуба «Марсель», сообщает пресс-служба клуба.

Лонгория занимал эту должность с февраля 2021 года. В официальном заявлении клуба поблагодарили его за работу.

«Марсель» хотел бы отметить приверженность Пабло Лонгории, его страсть и работу, проделанную на благо клуба за последние шесть лет. Клуб выражает самые искренние пожелания успехов в следующей главе его карьеры.

Пабло Лонгория благодарит «Марсель» за доверие, оказанное ему в течение этих шести сезонов, и выражает глубокую признательность всему персоналу, игрокам и болельщикам, которые были частью этого путешествия», — говорится в заявлении.

После 27 туров «Марсель» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.