Президент «Марселя» — о драке Рабьо и Роу: «Это было невероятно, жестоко, агрессивно»

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал конфликт между полузащитниками Адриеном Рабьо и Джонатаном Роу.

«То, что произошло, было чрезвычайно серьезным и крайне жестоким, с чем я никогда раньше не сталкивался. Мы должны были принять решение, потому что то, что произошло, выходило далеко за рамки того, что допустимо в футбольном клубе, как и в любой другой организации.

Меня не было в раздевалке, но персонал, который был там, сказал мне, что это было невероятно, жестоко, агрессивно и выходило за любые рамки.

Я думаю, у всех нас достаточно опыта, чтобы сказать, что мы никогда не видели ничего подобного в раздевалке... Даже в самых страшных драках есть свои правила. Только не в этом случае», — цитирует Лонгорию AFP.

В субботу, 16 августа, после поражения от «Ренна» (0:1) в раздевалке команды возникла конфликтная ситуация между Рабьо и Роу. Руководство клуба отстранило обоих игроков от основы, а затем выставило на трансфер.