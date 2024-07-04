Отец Сафонова: «Матвей получил рабочую визу для игры в «ПСЖ»
Евгений Сафонов, отец вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказал о деталях перехода во французский клуб.
«Вопросом с квартирой Матвея во Франции занимались, все это решилось, да. Я работаю в Краснодаре, если получится когда-то навестить, то будет здорово. По всей видимости, Матвей обустроился. Когда начнутся сборы, то заедет на базу, будет там жить и тренироваться, но такая практика нормальная. Оформлена ли рабочая виза для Матвея? Я думаю, что да. Никаких вопросов у французской стороны нет. Значит, все нормально. Я думаю, что это первостепенная вещь для устройства на работу. Видимо, все в порядке», — приводит слова Евгения Сафонова ТАСС.
Ранее бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, при каких условиях Сафонов может стать первым номером «ПСЖ».
«ПСЖ» 14 июня объявил о переходе россиянина из «Краснодара». Сафонов подписал контракт до 2029 года. Перед объявлением появилась информация, что сделка может сорваться из-за долга игрока по алиментам перед бывшей супругой.
В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «Краснодар» во всех турнирах, пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.
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|И
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
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3
|Брест
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|0-0
|0
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4
|Лилль
|0
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|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Лион
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Марсель
|0
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|0
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|0-0
|0
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9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ренн
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
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|0
|0-0
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|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
|- : -
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
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Ренн – Лион
|- : -
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Тулуза – Нант
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