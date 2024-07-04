Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:50

Отец Сафонова: «Матвей получил рабочую визу для игры в «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евгений Сафонов, отец вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказал о деталях перехода во французский клуб.

«Вопросом с квартирой Матвея во Франции занимались, все это решилось, да. Я работаю в Краснодаре, если получится когда-то навестить, то будет здорово. По всей видимости, Матвей обустроился. Когда начнутся сборы, то заедет на базу, будет там жить и тренироваться, но такая практика нормальная. Оформлена ли рабочая виза для Матвея? Я думаю, что да. Никаких вопросов у французской стороны нет. Значит, все нормально. Я думаю, что это первостепенная вещь для устройства на работу. Видимо, все в порядке», — приводит слова Евгения Сафонова ТАСС.

Матвей Сафонов. «У Сафонова будут шансы потеснить Доннарумму, Тюкавин — интересен и перспективен». Взгляд из Италии на российских футболистов

Ранее бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, при каких условиях Сафонов может стать первым номером «ПСЖ».

«ПСЖ» 14 июня объявил о переходе россиянина из «Краснодара». Сафонов подписал контракт до 2029 года. Перед объявлением появилась информация, что сделка может сорваться из-за долга игрока по алиментам перед бывшей супругой.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «Краснодар» во всех турнирах, пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.

Источник: https://tass.ru/sport/21270989
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
1
Читайте также
МОК опроверг слухи об отмене Олимпиады-2024 в Париже
МИД Турции назвал неприемлемым расследование жеста Демирала на Евро
Психотерапевт рассказал, действительно ли важен отпуск именно летом
Назван огромный бюджет на трансферы «Спартака», покупка игрока сборной Турции срывается, уходит еще один любимый футболист Абаскаля
Песков сообщил о предстоящем согласовании сроков визита Путина в Турцию
CNN узнал о приближении Израиля и ХАМАС к заключению сделки о прекращении огня
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Геркус: «Только травма Доннаруммы откроет Сафонову дорогу в стартовый состав»
Отец Сафонова подтвердил, что голкипер покинул Россию
Источник: Матвей Сафонов покинул Россию и находится в Европе
Адвокат экс-супруги Сафонова: «У «ПСЖ» нет позиции относительно дела об алиментах. Наши запросы игнорируются»
В Италии заявили, что конкуренция с Сафоновым подстегнула Доннарумму
Габулов — об игре Доннаруммы на Евро: «Нет смысла оценивать шансы Сафонова через призму сборной Италии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геркус: «Только травма Доннаруммы откроет Сафонову дорогу в стартовый состав»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
3
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
16
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
17
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
18
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 00:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 00:00
Осер – Ницца
 - : -
18.08 00:00
Брест – Марсель
 - : -
18.08 00:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
18.08 00:00
Монако – Сент-Этьен
 - : -
18.08 00:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
18.08 00:00
Реймс – Лилль
 - : -
18.08 00:00
Ренн – Лион
 - : -
18.08 00:00
Тулуза – Нант
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости