Отец Сафонова рассказал, что испытал гордость за сына после его дебюта в «ПСЖ»

Евгений Сафонов, отец вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказал, что испытал гордость за сына после его дебюта во французской команде.

Сафонов провел первый матч за «ПСЖ» 7 августа в рамках товарищеской встречи с австрийским «Штурмом» (2:2).

«Списывался с Матвеем, поздравил с дебютом. Это новая страница в спортивной жизни Матвея, будем надеяться, что все получится. Мне очень приятно, что на него обратили внимание. Конечно, я испытываю гордость, любой родитель за ребенка будет горд, не важно, чем тот занимается», — цитирует Сафонова-старшего ТАСС.

25-летний Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, контракт россиянина рассчитан до 2029 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.