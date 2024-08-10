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Сегодня, 10:33

Отец Сафонова рассказал, что голкипер доволен условиями в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов доволен всем в футбольном клубе, включая тренировочный процесс парижан.

«Матвей нормально обустроился в ПСЖ. Он всем доволен — тренировочным процессом и клубом, все в порядке», — сказал ТАСС отец игрока Евгений Сафонов.

25-летний Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, контракт россиянина рассчитан до 2029 года. Вратарь провел первый матч за парижский клуб 7 августа в рамках товарищеской встречи с австрийским «Штурмом» (2:2).

Источник: ТАСС
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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