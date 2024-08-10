Отец Сафонова рассказал, что голкипер доволен условиями в «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов доволен всем в футбольном клубе, включая тренировочный процесс парижан.

«Матвей нормально обустроился в ПСЖ. Он всем доволен — тренировочным процессом и клубом, все в порядке», — сказал ТАСС отец игрока Евгений Сафонов.