Отец Сафонова рассказал, что голкипер доволен условиями в «ПСЖ»
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов доволен всем в футбольном клубе, включая тренировочный процесс парижан.
«Матвей нормально обустроился в ПСЖ. Он всем доволен — тренировочным процессом и клубом, все в порядке», — сказал ТАСС отец игрока Евгений Сафонов.
25-летний Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, контракт россиянина рассчитан до 2029 года. Вратарь провел первый матч за парижский клуб 7 августа в рамках товарищеской встречи с австрийским «Штурмом» (2:2).
Источник: ТАСС
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