Отец Сафонова подтвердил, что голкипер покинул Россию

Евгений Сафонов, отец голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказал, что футболист выехал из России.

«Матвей покинул Россию и сейчас находится в отпуске во Франции. Насколько знаю, уже 15 июля он приступит к тренировкам с «ПСЖ». Запрет на его выезд сняли, у сына все хорошо. Раз выехал, значит, все завершилось благополучно. Во Франции сын чувствует себя нормально», — цитирует Евгения Сафонова Sport24.

«ПСЖ» 14 июня объявил о переходе россиянина из «Краснодара». Сафонов подписал контракт до 2029 года. Перед объявлением появилась информация, что сделка может сорваться из-за долга игрока по алиментам перед бывшей супругой.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «Краснодар» во всех турнирах, пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.