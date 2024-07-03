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Сегодня, 13:12

Отец Сафонова подтвердил, что голкипер покинул Россию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото ФК «Краснодар»

Евгений Сафонов, отец голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказал, что футболист выехал из России.

«Матвей покинул Россию и сейчас находится в отпуске во Франции. Насколько знаю, уже 15 июля он приступит к тренировкам с «ПСЖ». Запрет на его выезд сняли, у сына все хорошо. Раз выехал, значит, все завершилось благополучно. Во Франции сын чувствует себя нормально», — цитирует Евгения Сафонова Sport24.

«ПСЖ» 14 июня объявил о переходе россиянина из «Краснодара». Сафонов подписал контракт до 2029 года. Перед объявлением появилась информация, что сделка может сорваться из-за долга игрока по алиментам перед бывшей супругой.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «Краснодар» во всех турнирах, пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.

Источник: Sport24
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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