Отец Сафонова назвал слухами информацию о возможном уходе сына из «ПСЖ»

Отец голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Евгений Сафонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе футболиста из французского клуба.

— Очень много слухов о возможном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного.

— Что значит слухи? Тогда что об этом разговаривать. Про слухи не разговариваем.

— Как вам выступление Матвея в прошлом сезоне?

— Я думаю, вы все, и болельщики, понимаете. То, что я скажу, будет положительным отзывом. Отрицательного не может быть, как бы он ни играл. Поэтому бессмысленно меня, наверное, спрашивать об этом.

3 июня L'Equipe сообщал, что россиянин может покинуть команду после трансфера защитника Ильи Забарного из «Борнмута». В январе сообщалось, что украинец отказался от перехода в парижский клуб из-за того, что за команду выступает Сафонов. 12 августа «ПСЖ» подписал пятилетний контракт с Забарным.

Российский голкипер играет за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Он выиграл с парижским клубом Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.