Отец Неймара рассказал, что форвард приедет в расположение "ПСЖ" 15 июля и что клубу известно об том

Отец форварда "ПСЖ" Неймара Неймар да Силва прокомментировал тот факт, что его сын не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/2020. В сообщении пресс-службы отмечается, что клуб примет соответствующие меры в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что Неймар в ближайшее время отправится в столицу Каталонии для ускорения переговоров с "Барселоной".

– Причина неявки Неймара была известна заранее, – приводит AFP слова отца Неймара. – Мероприятие планировалось еще за год в рамках деятельности сына в благотворительном фонде Instituto Neymar Jr. Мы не могли отложить его, Неймар приедет в расположение "ПСЖ" 15 июля. Все просто, нет никакой драмы. "ПСЖ" знает об этом и принимает участие в деятельности фонда.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

Неймар не явился на тренировку "ПСЖ". Клуб обещает принять меры