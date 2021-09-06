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Отец Неймара получил 20 миллионов евро от одного из руководителей «ПСЖ», чтобы нападающий не уходил в «Барселону»

16:31
Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел минувшим летом вернуть в клуб из «ПСЖ» нападающего Неймара. Сам игрок был не против возвращения, о чем он сообщил во время встречи с двумя представителями «Барселоны», которая имела место в Париже, утверждает Sport.es, ссылаясь на RAC1.

Неймар намерен был вернуться на «Камп Ноу», чтобы играть вместе с Месси, который тогда еще находился в стане сине-гранатовых.

Узнав о желании игрока, некто из боссов парижской команды перевел тогда на счет отца бразильца сумму в 20 миллионов евро.

Напомним, в начале августа из «Барселоны» в «ПСЖ» в статусе свободного агента перешел аргентинец Лионель Месси и подписал с французским клубом контракт на 2 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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