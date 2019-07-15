Отец Неймара отрицает любые обвинения в неуважении к "ПСЖ"

Отец нападающего "ПСЖ" Неймара встал на защиту сына, которого обвинили в неуважении к клубу. Бразилец на прошлой неделе заявил, что самым ярким воспоминанием в карьере является победа с "Барселоной" над парижской командой в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1).

– Почему мою память считают провокацией? Запоминание важного шага в карьере нельзя считать недостатком уважения, – приводит UOL Esporte слова отца Неймара. – Мой сын – игрок "ПСЖ", но он не может игнорировать его историю. Эта же история привела его во Францию.

Неймар: "Лучшее воспоминание? Победа с "Барселоной" над "ПСЖ"