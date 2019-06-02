Отец Неймара отреагировал на обвинение сына в изнасиловании

Отец нападающего сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймара отреагировал на обвинения сына в изнасиловании, сообщает AS. Ранее появилась информация, что инцидент произошел 15 мая в парижском отеле.

Отец Неймара выступил на бразильском телевидении, где заявил, что его сын стал жертвой шантажа. Он рассказал, что девушка занималась сексом добровольно, но впоследствии начала вымогать деньги. Предполагается, у Неймара есть доказательства шантажа.

Женщина ранее рассказала, что Неймар заплатил за ее билет в Париж. Она прибыла во французскую столицу 15 мая и остановилась в отеле Sofitel Paris. Футболист "ПСЖ" прибыл в тот же день около 8 часов вечера и был "явно пьян". Жертва сказала, что они разговаривали, "обменялись ласками", но в определенный момент "Неймар стал агрессивным и через насилие практиковал половые сношения против ее воли".

СМИ: Неймар обвиняется в изнасиловании