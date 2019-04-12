Отец Неймара: "Мой сын не хочет уходить из "ПСЖ"

Отец нападающего "ПСЖ" Неймара, представляющий интересы игрока, отметил, что форвард останется в парижском клубе. Ранее появлялись слухи о том, что бразилец может вернуться в чемпионат Испании.

– Болельщики могут быть спокойны. Неймар не хочет покидать "ПСЖ", – цитирует RMC Неймара-старшего. – Он хочет продолжать играть в "ПСЖ" и помогать клубу завоевывать трофеи. Контракт с "ПСЖ" продолжительный. Это его второй год в клубе, который еще не закончился. Еще не пройдена и половина пути. Мы должны сохранять спокойствие. Слухи будут существовать всегда. Невозможно, чтобы о таком игроке не мечтали многие клубы.