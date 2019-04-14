Отец Мбаппе: "Не понимаю, почему о Кильяне говорят каждый день"

Вильфрид Мбаппе, отец нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе, считает, что вокруг имени его сына слишком много спекуляций. Он признался, что устал читать слухи о будущем Кильяна.

– Раньше я многое читал, но мне было все равно, – цитирует Le Parisien Мбаппе-старшего. – Это как шоколадный торт. Если его скушать слишком много, станет плохо. Это меня расстраивает. Появляется слишком много неверной информации. Я знаю, что Мбаппе – публичная персона. Но не понимаю, почему все о нем говорят каждый день. Хватит уже. Ему нужен покой.