Отец Кузяева заявил, что игрок продолжает восстанавливаться от травмы: «Далер хочет скорее вернуться на поле»
Отец Кузяева заявил, что игрок продолжает восстанавливаться от травмы
Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста. 30-летний полузащитник пропустил после 4 матча «Гавра» из-за травмы берцовой кости.
«Далер продолжает восстанавливаться от травмы. На данный момент он занимается по индивидуальной программе. Трудно сказать, когда он сможет вернуться на поле. В клубе рассчитывали, что травма пройдет быстро, но она чуть-чуть затянулась. Далер хочет скорее вернуться на поле», — сказал Кузяев «СЭ».
В текущем сезоне Кузяев провел 13 матчей за «Гавр» во всех турнирах, отличившись одним голом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|15
|5
|0
|54-19
|50
|
2
|Марсель
|20
|12
|4
|4
|43-25
|40
|
3
|Монако
|20
|11
|4
|5
|36-24
|37
|
4
|Лилль
|20
|9
|8
|3
|33-20
|35
|
5
|Ницца
|20
|9
|7
|4
|39-26
|34
|
6
|Ланс
|20
|9
|6
|5
|25-18
|33
|
7
|Лион
|20
|8
|6
|6
|32-26
|30
|
8
|Брест
|20
|9
|1
|10
|31-36
|28
|
9
|Страсбур
|20
|7
|6
|7
|33-32
|27
|
10
|Тулуза
|20
|7
|5
|8
|21-22
|26
|
11
|Осер
|20
|6
|5
|9
|27-33
|23
|
12
|Анже
|20
|6
|5
|9
|22-29
|23
|
13
|Реймс
|20
|5
|7
|8
|26-29
|22
|
14
|Нант
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
15
|Ренн
|20
|6
|2
|12
|27-30
|20
|
16
|Сент-Этьен
|20
|5
|3
|12
|19-43
|18
|
17
|Монпелье
|20
|4
|3
|13
|20-46
|15
|
18
|Гавр
|20
|4
|2
|14
|15-39
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.02
|00:00
|
Анже – Марсель
|- : -
|9.02
|00:00
|
Осер – Тулуза
|- : -
|9.02
|00:00
|
Лилль – Гавр
|- : -
|9.02
|00:00
|
Лион – Реймс
|- : -
|9.02
|00:00
|
Нант – Брест
|- : -
|9.02
|00:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|9.02
|00:00
|
ПСЖ – Монако
|- : -
|9.02
|00:00
|
Сент-Этьен – Ренн
|- : -
|9.02
|00:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|14
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|16
|2
|0
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|12
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
Новости