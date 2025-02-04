Отец Кузяева заявил, что игрок продолжает восстанавливаться от травмы: «Далер хочет скорее вернуться на поле»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста. 30-летний полузащитник пропустил после 4 матча «Гавра» из-за травмы берцовой кости.

«Далер продолжает восстанавливаться от травмы. На данный момент он занимается по индивидуальной программе. Трудно сказать, когда он сможет вернуться на поле. В клубе рассчитывали, что травма пройдет быстро, но она чуть-чуть затянулась. Далер хочет скорее вернуться на поле», — сказал Кузяев «СЭ».

В текущем сезоне Кузяев провел 13 матчей за «Гавр» во всех турнирах, отличившись одним голом.