Отец Кузяева: «В «Гавре» работой Далера довольны»
Адьям Кузяев рассказал, что руководство французского «Гавра» довольно игрой его сына Далера и не планирует с ним расставаться.
«Все нормально, его очень тепло встретили футболисты, руководство «Гавра». Болельщики приходили на футбол, автограф-сессия была, все в порядке. Сейчас новый главный тренер, но он грамотный, ведет работу через мяч, все хорошо. Пока «Гавр» не начинал переговоры о новом контракте, у нас еще год соглашения. Спортивный директор «Гавра» сказал, что работой Далера в прошлом сезоне довольны, поэтому в нынешнем положении клубу не выгодно, чтобы он ушел. Далер настроен выступать за «Гавр», — приводит слова Адьяма Кузяева ТАСС.
Кузяев выступает за «Гавр» с июля 2023 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи.
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
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3
|Брест
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|0-0
|0
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4
|Лилль
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|0-0
|0
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5
|Ницца
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6
|Лион
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|0
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7
|Ланс
|0
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|0
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|0-0
|0
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8
|Марсель
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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|0-0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
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|0
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|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
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|0-0
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|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
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Осер – Ницца
|- : -
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Брест – Марсель
|- : -
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Гавр – ПСЖ
|- : -
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
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Ренн – Лион
|- : -
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Тулуза – Нант
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