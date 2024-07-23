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Отец Кузяева: «В «Гавре» работой Далера довольны»

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Адьям Кузяев рассказал, что руководство французского «Гавра» довольно игрой его сына Далера и не планирует с ним расставаться.

«Все нормально, его очень тепло встретили футболисты, руководство «Гавра». Болельщики приходили на футбол, автограф-сессия была, все в порядке. Сейчас новый главный тренер, но он грамотный, ведет работу через мяч, все хорошо. Пока «Гавр» не начинал переговоры о новом контракте, у нас еще год соглашения. Спортивный директор «Гавра» сказал, что работой Далера в прошлом сезоне довольны, поэтому в нынешнем положении клубу не выгодно, чтобы он ушел. Далер настроен выступать за «Гавр», — приводит слова Адьяма Кузяева ТАСС.

Кузяев выступает за «Гавр» с июля 2023 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи.

Источник: ТАСС
Далер Кузяев
ФК Гавр
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