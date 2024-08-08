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Сегодня, 15:52

Отец Кузяева отреагировал на информацию о возможном переходе сына в ПАОК

Зарина Халимхонова
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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе сына в ПАОК.

«Первый раз слышу. Он работает полностью с командой», — сказал Кузяев «СЭ».

Далер Кузяев перешел в «Гавр» в июле 2023 года. В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча за французский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК ПАОК
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