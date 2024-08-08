Отец Кузяева отреагировал на информацию о возможном переходе сына в ПАОК

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе сына в ПАОК.

«Первый раз слышу. Он работает полностью с командой», — сказал Кузяев «СЭ».

Далер Кузяев перешел в «Гавр» в июле 2023 года. В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча за французский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.