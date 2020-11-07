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Основной вратарь «Монако» получил травму на тренировке и выбыл на 2 месяца

00:12
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Голкипер «Монако» Бенжамен Леком на утренней тренировке в пятницу получил повреждение. У футболиста перелом четвертой пястной кости правой руки. Ему будет сделана операция, на восстановление после которой понадобится около шести недель.

В этом сезоне 29-летний француз сыграл в 8 матчах во всех турнирах, пропустил 12 мячей и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.

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