Осимен признан лучшим африканским игроком чемпионата Франции
30 июня 2020, 01:42
Нападающий «Лилля» Виктор Осимен признан лучшим африканским игроком сезона в чемпионате Франции. Нигериец получит приз имени Марка-Вивьена Фоэ.
Также на награду претендовали Юнес Абдельхамид (Марокко, «Реймс»), Денис Буанга (Габон, «Сент-Этьен»), Анди Делор (Алжир, «Монпелье»), Абиб Диалло (Сенегал, «Метц»), Идрисса Гейе (Сенегал, ПСЖ), Эдуар Менди (Сенегал, «Ренн»), М'Байе Ньянг (Сенегал, «Ренн»), Мозес Саймон (Нигерия, «Нант»), Ислам Слимани (Алжир, «Монако»), Амари Траоре (Мали, «Ренн»).
Напомним, бывший полузащитник сборной Камеруна Марк-Вивьен Фоэ скончался во время полуфинального матча Кубка конфедераций-2003.
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