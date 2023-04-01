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Сегодня, 19:54

Гол Ньянга принес «Осеру» победу над «Труа»

Мария Гусева
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«Осер» на своем поле обыграл «Труа» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал нападающий М'Бай Ньянг, отличившийся на 73-й минуте встречи.

«Осер» занимает 16-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 26 очков. «Труа» располагается на 18-й строчке — 21 очко.

Франция. Лига 1. 29-й тур
01 апр, 18:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
1:0
Труа

Футбол
ФК Осер
ФК Труа
М`Бай Ньянг
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 29 11 4 14 45-48 37
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 29 6 8 15 24-51 26
18
 Труа 29 4 9 16 38-62 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 1 : 1
1.04 18:00
Осер – Труа
 1 : 0
1.04 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 - : -
2.04 16:00
Анже – Ницца
 - : -
2.04 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
 - : -
2.04 16:00
Нант – Реймс
 - : -
2.04 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
2.04 21:45
ПСЖ – Лион
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ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 11
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Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 21 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 23 2 2
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