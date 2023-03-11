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Сегодня, 20:55

«Осер» сыграл вничью с «Ренном»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Осер» дома сыграл вничью с «Ренном» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 0:0.

Хозяева не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

«Ренн» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 47 очков за 27 матчей.

«Осер» находится на 16-м месте с 23 очками за 27 игр.

Франция. Лига 1. 27-й тур
11 мар, 19:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
0:0
Ренн

Футбол
ФК Осер
ФК Ренн
1
0
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Источник: Месси ведет переговоры только с «ПСЖ»
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 27 14 5 8 45-29 47
6
 Лилль 27 13 7 7 49-36 46
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
9
 Лион 27 11 7 9 42-31 40
10
 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
11
 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
12
 Клермон Фут 26 9 7 10 26-34 34
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
15
 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
16
 Осер 27 5 8 14 23-49 23
17
 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
18
 Брест 26 5 8 13 27-42 23
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 26 2 4 20 21-58 10
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10.03 23:00
Лилль – Лион
 3 : 3
11.03 19:00
Осер – Ренн
 0 : 0
11.03 23:00
Брест – ПСЖ
 - : -
12.03 15:00
Клермон Фут – Ланс
 - : -
12.03 17:00
Аяччо – Монпелье
 - : -
12.03 17:00
Анже – Тулуза
 - : -
12.03 17:00
Лорьян – Труа
 - : -
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Нант – Ницца
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Марсель – Страсбур
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