«Осер» сыграл вничью с «Ренном»

«Осер» дома сыграл вничью с «Ренном» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 0:0.

Хозяева не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

«Ренн» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 47 очков за 27 матчей.

«Осер» находится на 16-м месте с 23 очками за 27 игр.