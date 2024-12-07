«ПСЖ» с Доннаруммой в воротах сыграл вничью с «Осером»

«Осер» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 0:0. Игра прошла на стадионе «Аббе-Дешам».

Ворота парижской команды в этой встрече защищал Джанлуиджи Доннарумма. Российский голкипер Матвей Сафонов остался в запасе.

«ПСЖ» второй матч подряд сыграл вничью, но остается на первом месте в турнирной таблице — 34 очка. «Осер» с 20 очками занимает 8-е место.