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Сегодня, 18:18

Новичок лиги 1 «Осер» вырвал победу у «Ниццы» в компенсированное время

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«Осер» одержал домашнюю победу над «Ниццей» в рамках 1-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У победителей отличились Райан Равелосон и Лассо Кулибали. «Ницца» ответила точным ударом Мохамеда-Али Чо.

Во втором туре лиги 1 «Осер» сыграет в гостях с «Нантом» 25 августа, а «Ницца» в этот же день примет «Тулузу».

Франция. Лига 1. 1-й тур
18 авг, 16:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
2:1
Ницца

Футбол
ФК Ницца
ФК Осер
0
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 И В Н П +/- О
1
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
3
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
4
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
5
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
6
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
9
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
10
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
11
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
12
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
13
 ПСЖ 1 1 0 0 4-1 3
14
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
15
 Сент-Этьен 1 0 0 1 0-1 0
16
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
17
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
18
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
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16.08 21:45
Гавр – ПСЖ
 1 : 4
17.08 18:00
Брест – Марсель
 1 : 5
17.08 20:00
Реймс – Лилль
 0 : 2
17.08 22:00
Монако – Сент-Этьен
 1 : 0
18.08 16:00
Осер – Ницца
 2 : 1
18.08 18:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 18:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
18.08 18:00
Тулуза – Нант
 - : -
18.08 21:45
Ренн – Лион
 - : -
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Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 1
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 2
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 2
де Оливейра Кампос Вандерсон

де Оливейра Кампос Вандерсон

Монако

 1
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Жордан Амави

Жордан Амави

Брест

 1 0 1
Антуан Жужу

Антуан Жужу

Гавр

 1 0 1
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