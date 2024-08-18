Новичок лиги 1 «Осер» вырвал победу у «Ниццы» в компенсированное время

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«Осер» одержал домашнюю победу над «Ниццей» в рамках 1-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У победителей отличились Райан Равелосон и Лассо Кулибали. «Ницца» ответила точным ударом Мохамеда-Али Чо.

Во втором туре лиги 1 «Осер» сыграет в гостях с «Нантом» 25 августа, а «Ницца» в этот же день примет «Тулузу».