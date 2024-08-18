Новичок лиги 1 «Осер» вырвал победу у «Ниццы» в компенсированное время
«Осер» одержал домашнюю победу над «Ниццей» в рамках 1-го тура чемпионата Франции — 2:1.
У победителей отличились Райан Равелосон и Лассо Кулибали. «Ницца» ответила точным ударом Мохамеда-Али Чо.
Во втором туре лиги 1 «Осер» сыграет в гостях с «Нантом» 25 августа, а «Ницца» в этот же день примет «Тулузу».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Осер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
12
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
14
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
15
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
18
|Ницца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|1 : 5
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|0 : 2
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|1 : 0
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|2 : 1
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
де Оливейра Кампос Вандерсон
Монако
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
|
|
Антуан Жужу
Гавр
|1
|0
|1
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