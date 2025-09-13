«Осер» — «Монако»: трансляция матча чемпионата Франции
«Осер» и «Монако» сыграет в чемпионате Франции 13 сентября
«Осер» и «Монако» встретятся в 4-м туре лиги 1 в субботу, 13 сентября. Матч пройдет на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере (Франция) и начнется в 22.05 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Осер» — «Монако» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч показывают на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Команда из Осера набрала три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице, а монегаски с шестью очками — на пятой строчке чемпионата.
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