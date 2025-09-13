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13 сентября 2025, 20:05

«Осер» — «Монако»: трансляция матча чемпионата Франции

«Осер» и «Монако» сыграет в чемпионате Франции 13 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Осер» и «Монако» встретятся в 4-м туре лиги 1 в субботу, 13 сентября. Матч пройдет на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере (Франция) и начнется в 22.05 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.
13 сентября 2025, 22:05. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
1:2
Монако

Следить за ключевыми событиями встречи «Осер» — «Монако» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч показывают на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Команда из Осера набрала три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице, а монегаски с шестью очками — на пятой строчке чемпионата.

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

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ФК Монако
ФК Осер
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 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
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