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«Осер» — «Монако»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции

«Осер» сыграет с «Монако» в чемпионате Франции 14 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Александр Головин (ФК «Монако»).
Фото Global Look Press

«Осер» сыграет с «Монако» в матче 4-го тура лиги 1 в субботу, 14 сентября. Игра состоится на стадионе «Аббе Дешам» в Осере (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями матча «Осер» — «Монако» в матч-центре на сайте «СЭ». По платной подписке трансляцию матча покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Команды провели по три матча в чемпионате Франции в текущем сезоне. «Осер» с тремя очками занял 13-е место в таблице, «монегаски» набрали семь очков и располагаются на пятой строчке.

Франция. Лига 1. 4-й тур
14 сент, 20:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Монако

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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 3 3 0 0 13-2 9
2
 Марсель 3 2 1 0 10-4 7
3
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
4
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
5
 Монако 3 2 1 0 4-1 7
6
 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
7
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
8
 Ницца 3 1 1 1 6-4 4
9
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
10
 Реймс 3 1 1 1 4-5 4
11
 Ренн 3 1 0 2 5-5 3
12
 Брест 3 1 0 2 5-7 3
13
 Осер 3 1 0 2 3-6 3
14
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
15
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
16
 Тулуза 3 0 2 1 2-4 2
17
 Монпелье 3 0 1 2 2-10 1
18
 Анже 3 0 0 3 1-7 0
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13.09 21:45
Сент-Этьен – Лилль
 1 : 0
14.09 18:00
Марсель – Ницца
 - : -
14.09 20:00
Осер – Монако
 - : -
14.09 22:00
ПСЖ – Брест
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Гифт Эммануэл Орбан

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Людовик Блас

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И К Ж
Амаду Коне

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Реймс

 1 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

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Адо Онайву

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