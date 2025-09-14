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14 сентября 2025, 00:01

«Монако» в большинстве обыграл «Осер»

Ана Горшкова
Корреспондент

«Осер» дома проиграл «Монако» в четвертом туре чемпионата Франции — 1:2. Игра прошла на стадионе «Аббе-Дешам».

Счет в матче открыл полузащитник гостей Такуми Минамино на 45+2-й минуте.

На 69-й минуте защитник «Осера» Жосуэ Казимир получил вторую желтую карточку и покинул поле. Через четыре минуты защитник «Монако» Жосуэ Казимир забил в свои ворота, сравняв счет.

В концовке игры форвард гостей Джордж Иленихенья вывел команду вперед.

«Монако» набрал 9 очков и занимает третье место в лиге 1. «Осер» с тремя очками располагается на 15-й позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.
13 сентября 2025, 22:05. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
1:2
Монако

Источник: Таблица лиги 1
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ФК Монако
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
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4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
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