«Монако» в большинстве обыграл «Осер»
«Осер» дома проиграл «Монако» в четвертом туре чемпионата Франции — 1:2. Игра прошла на стадионе «Аббе-Дешам».
Счет в матче открыл полузащитник гостей Такуми Минамино на 45+2-й минуте.
На 69-й минуте защитник «Осера» Жосуэ Казимир получил вторую желтую карточку и покинул поле. Через четыре минуты защитник «Монако» Жосуэ Казимир забил в свои ворота, сравняв счет.
В концовке игры форвард гостей Джордж Иленихенья вывел команду вперед.
«Монако» набрал 9 очков и занимает третье место в лиге 1. «Осер» с тремя очками располагается на 15-й позиции.
Источник: Таблица лиги 1
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лион
|0
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|0
|0
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5
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6
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|0
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|0
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13
|Анже
|0
|0
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|0
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|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
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|0
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|22.08
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|Гавр – Монако
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|22.08
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|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|- : -
|22.08
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