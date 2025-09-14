«Монако» в большинстве обыграл «Осер»

«Осер» дома проиграл «Монако» в четвертом туре чемпионата Франции — 1:2. Игра прошла на стадионе «Аббе-Дешам».

Счет в матче открыл полузащитник гостей Такуми Минамино на 45+2-й минуте.

На 69-й минуте защитник «Осера» Жосуэ Казимир получил вторую желтую карточку и покинул поле. Через четыре минуты защитник «Монако» Жосуэ Казимир забил в свои ворота, сравняв счет.

В концовке игры форвард гостей Джордж Иленихенья вывел команду вперед.

«Монако» набрал 9 очков и занимает третье место в лиге 1. «Осер» с тремя очками располагается на 15-й позиции.