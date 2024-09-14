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Сегодня, 21:58

«Монако» с Головиным крупно победил «Осер» в чемпионате Франции

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Александр Головин.
Фото AFP

«Монако» разгромил «Осер» в выездном матче 4-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Голы забили Тило Керер, Вандерсон и Денис Закария.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен на 64-й минуте.

«Монегаски» набрали десять очков и перешли на второе место в таблице лиги 1. «Осер опустился на 14-ю позицию, имея в активе три балла.

В ближайшем матче первенства «Осер» сыграет в гостях с «Монпелье» 21 сентября, а «Монако» на следующий день примет «Гавр».

Франция. Лига 1. 4-й тур
14 сент, 20:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
0:3
Монако
Источник: Таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Осер
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
2
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
3
 ПСЖ 3 3 0 0 13-2 9
4
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
5
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
6
 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
7
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
8
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
9
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
10
 Реймс 3 1 1 1 4-5 4
11
 Ренн 3 1 0 2 5-5 3
12
 Брест 3 1 0 2 5-7 3
13
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
14
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
15
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
16
 Тулуза 3 0 2 1 2-4 2
17
 Монпелье 3 0 1 2 2-10 1
18
 Анже 3 0 0 3 1-7 0
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13.09 21:45
Сент-Этьен – Лилль
 1 : 0
14.09 18:00
Марсель – Ницца
 2 : 0
14.09 20:00
Осер – Монако
 0 : 3
14.09 22:00
ПСЖ – Брест
 - : -
15.09 16:00
Ренн – Монпелье
 - : -
15.09 18:00
Нант – Реймс
 - : -
15.09 18:00
Страсбур – Анже
 - : -
15.09 18:00
Тулуза – Гавр
 - : -
15.09 21:45
Ланс – Лион
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Мэйсон Гринвуд

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Марсель

 5
Брэдли Барколя

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Луис Энрике

Марсель

 3
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ПСЖ

 4
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 3
Кристофер Опери

Кристофер Опери

Гавр

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

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 1 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 2 1 0
Франк Магри

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