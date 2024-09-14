«Монако» с Головиным крупно победил «Осер» в чемпионате Франции

«Монако» разгромил «Осер» в выездном матче 4-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Голы забили Тило Керер, Вандерсон и Денис Закария.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен на 64-й минуте.

«Монегаски» набрали десять очков и перешли на второе место в таблице лиги 1. «Осер опустился на 14-ю позицию, имея в активе три балла.

В ближайшем матче первенства «Осер» сыграет в гостях с «Монпелье» 21 сентября, а «Монако» на следующий день примет «Гавр».