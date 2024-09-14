«Монако» с Головиным крупно победил «Осер» в чемпионате Франции
«Монако» разгромил «Осер» в выездном матче 4-го тура чемпионата Франции — 3:0.
Голы забили Тило Керер, Вандерсон и Денис Закария.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен на 64-й минуте.
«Монегаски» набрали десять очков и перешли на второе место в таблице лиги 1. «Осер опустился на 14-ю позицию, имея в активе три балла.
В ближайшем матче первенства «Осер» сыграет в гостях с «Монпелье» 21 сентября, а «Монако» на следующий день примет «Гавр».
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
2
|Монако
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|
3
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13-2
|9
|
4
|Нант
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
6
|Гавр
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
7
|Лилль
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|
8
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
9
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
10
|Реймс
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Ренн
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
12
|Брест
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|
13
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
14
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
15
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
16
|Тулуза
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
17
|Монпелье
|3
|0
|1
|2
|2-10
|1
|
18
|Анже
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.09
|21:45
|
Сент-Этьен – Лилль
|1 : 0
|14.09
|18:00
|
Марсель – Ницца
|2 : 0
|14.09
|20:00
|
Осер – Монако
|0 : 3
|14.09
|22:00
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|15.09
|16:00
|
Ренн – Монпелье
|- : -
|15.09
|18:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|15.09
|18:00
|
Страсбур – Анже
|- : -
|15.09
|18:00
|
Тулуза – Гавр
|- : -
|15.09
|21:45
|
Ланс – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Луис Энрике
Марсель
|3
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0
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