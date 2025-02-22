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22 февраля 2025, 22:00

«Осер» — «Марсель»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Осер» и «Марсель» встретятся в чемпионате Франции 22 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Осер» и «Марсель» встретятся в 23-м туре чемпионата Франции в субботу, 22 февраля. Начало игры на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере (Франция) — в 23.05 по московскому времени.

Трансляция встречи «Осер» — «Марсель» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре «Okko» в разделе «Спорт». Смотреть контент стримингового сервиса можно при наличии подписки.

Отслеживайте ключевые события игры «Осер» — «Марсель» в нашем матч-центре.

Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур.
22 февраля 2025, 23:05. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
3:0
Марсель

В чемпионате Франции-2024/25 «Осер» набрал 25 очков и занимал 12-е место в турнирной таблице, в предыдущем матче лиги бургундцы сыграли вничью с «Брестом» (2:2). «Марселя» после победы над «Сент-Этьеном» (5:1) с 46 очками идет вторым.

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ФК Марсель
ФК Осер
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4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
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11
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12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
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