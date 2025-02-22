«Осер» и «Марсель» встретятся в 23-м туре чемпионата Франции в субботу, 22 февраля. Начало игры на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере (Франция) — в 23.05 по московскому времени.

Трансляция встречи «Осер» — «Марсель» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре «Okko» в разделе «Спорт». Смотреть контент стримингового сервиса можно при наличии подписки.

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Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур.

22 февраля 2025, 23:05. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)

В чемпионате Франции-2024/25 «Осер» набрал 25 очков и занимал 12-е место в турнирной таблице, в предыдущем матче лиги бургундцы сыграли вничью с «Брестом» (2:2). «Марселя» после победы над «Сент-Этьеном» (5:1) с 46 очками идет вторым.