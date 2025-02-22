«Осер» — «Марсель»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
«Осер» и «Марсель» встретятся в чемпионате Франции 22 февраля
«Осер» и «Марсель» встретятся в 23-м туре чемпионата Франции в субботу, 22 февраля. Начало игры на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере (Франция) — в 23.05 по московскому времени.
Трансляция встречи «Осер» — «Марсель» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре «Okko» в разделе «Спорт». Смотреть контент стримингового сервиса можно при наличии подписки.
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В чемпионате Франции-2024/25 «Осер» набрал 25 очков и занимал 12-е место в турнирной таблице, в предыдущем матче лиги бургундцы сыграли вничью с «Брестом» (2:2). «Марселя» после победы над «Сент-Этьеном» (5:1) с 46 очками идет вторым.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Париж
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12
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13
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
|- : -
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|Труа – Париж
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