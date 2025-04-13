«Лион» на выезде обыграл «Осер» в лиге 1

«Лион» на выезде обыграл «Осер» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У гостей голами отметились нападающие Жорж Микаутдзе (54-я минута, с пенальти), Райан Шерки (62-я) и Александр Ляказетт (84-я). У хозяев единственный забитый мяч на счету форварда Лассина Синайоко (77-я).

«Лион» набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Осер» с 38 очками идет 10-й строчке.