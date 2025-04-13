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13 апреля, 23:41

«Лион» на выезде обыграл «Осер» в лиге 1

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Лиона» Микаутадзе празднует забитый гол.
Фото AFP

«Лион» на выезде обыграл «Осер» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У гостей голами отметились нападающие Жорж Микаутдзе (54-я минута, с пенальти), Райан Шерки (62-я) и Александр Ляказетт (84-я). У хозяев единственный забитый мяч на счету форварда Лассина Синайоко (77-я).

«Лион» набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Осер» с 38 очками идет 10-й строчке.

Франция. Лига 1. 29-й тур.
13 апреля, 21:45. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
1:3
Лион

Футбол
ФК Лион
ФК Осер
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 23 5 0 80-26 74
2
 Монако 29 16 5 8 57-35 53
3
 Марсель 29 16 4 9 57-41 52
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
6
 Страсбур 29 14 8 7 48-37 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Осер 29 10 8 11 40-42 38
11
 Ренн 29 11 2 16 43-39 35
12
 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 28 7 9 12 33-47 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 29 8 3 18 32-62 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
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 Монпелье 28 4 3 21 21-64 15
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Страсбур – Ницца
 2 : 2
13.04 16:00
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