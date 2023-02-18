«Осер» одержал волевую победу над «Лионом»

«Осер» переиграл «Лион» в матче 24-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Аббе-Дешам».

Единственный гол в первом тайме забил нападающий Мусса Дембеле. На 36-й минуте он головой замкнул передачу Корентена Толиссо.

Сразу после перерыва Гаэтан Перрен с пенальти сравнял счет, а спустя три минуты Жубал забил второй гол бургундцев.

«Осер» прервал свою безвыигрышную серию и занимает 19-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лион» идет на 9-й строчке — 35 очков.