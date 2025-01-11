«Лилль» сыграл вничью с «Осером»
«Лилль» в матче 17-го тура чемпионата Франции на выезде сыграл вничью с «Осером» со счетом 0:0.
На 56-й минуте защитник хозяев Пол Джоли получил красную карточку за фол в своей штрафной, Жонатан Давид не реализовал пенальти.
После этого матча «Лилль» с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Осер» с 22 очками — на девятой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|37-19
|33
|
3
|Монако
|17
|9
|4
|4
|28-18
|31
|
4
|Лилль
|17
|7
|8
|2
|26-16
|29
|
5
|Лион
|16
|8
|4
|4
|28-20
|28
|
6
|Ницца
|16
|7
|6
|3
|31-21
|27
|
7
|Ланс
|16
|6
|6
|4
|19-15
|24
|
8
|Тулуза
|16
|7
|3
|6
|18-17
|24
|
9
|Осер
|17
|6
|4
|7
|24-26
|22
|
10
|Страсбур
|16
|5
|5
|6
|28-28
|20
|
11
|Реймс
|16
|5
|5
|6
|21-21
|20
|
12
|Брест
|16
|6
|1
|9
|24-29
|19
|
13
|Ренн
|16
|5
|2
|9
|22-23
|17
|
14
|Нант
|17
|3
|7
|7
|20-27
|16
|
15
|Анже
|16
|4
|4
|8
|16-26
|16
|
16
|Сент-Этьен
|16
|5
|1
|10
|15-35
|16
|
17
|Гавр
|16
|4
|0
|12
|12-34
|12
|
18
|Монпелье
|16
|2
|3
|11
|15-39
|9
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.01
|21:00
|
Нант – Монако
|2 : 2
|10.01
|23:05
|
Осер – Лилль
|0 : 0
|11.01
|19:00
|
Брест – Лион
|- : -
|11.01
|21:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
|11.01
|23:00
|
Ренн – Марсель
|- : -
|12.01
|17:00
|
Гавр – Ланс
|- : -
|12.01
|19:15
|
Монпелье – Анже
|- : -
|12.01
|19:15
|
Тулуза – Страсбур
|- : -
|12.01
|22:45
|
ПСЖ – Сент-Этьен
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|12
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|13
|1
|3
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