«Лилль» сыграл вничью с «Осером»

«Лилль» в матче 17-го тура чемпионата Франции на выезде сыграл вничью с «Осером» со счетом 0:0.

На 56-й минуте защитник хозяев Пол Джоли получил красную карточку за фол в своей штрафной, Жонатан Давид не реализовал пенальти.

После этого матча «Лилль» с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Осер» с 22 очками — на девятой строчке.