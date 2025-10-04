«Ланс» на 90+6-й минуте вырвал победу над «Осером», играя в меньшинстве
«Ланс» на выезде победил «Осер» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 2:1.
Одсонн Эдуард вывел гостей вперед на 14-й минуте. На 61-й минуте Франсиско Сьерральта сравнял счет, а в добавленное время Абдалла Сима принес «Лансу» победу.
Кроваво-золотые с 73-й минуты играли в меньшинстве после удаления Исмаэло Ганиу.
«Ланс» набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице лиги 1. «Осер» с 6 баллами идет 15-м.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|7
|5
|0
|2
|15-5
|15
|
2
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|
3
|Лион
|6
|5
|0
|1
|8-3
|15
|
4
|Ланс
|7
|4
|1
|2
|10-6
|13
|
5
|Монако
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|
6
|Страсбур
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
7
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
8
|Париж
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|
9
|Ренн
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
10
|Брест
|7
|2
|2
|3
|11-11
|8
|
11
|Тулуза
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
12
|Ницца
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Лорьян
|7
|2
|1
|4
|9-16
|7
|
14
|Нант
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|
15
|Осер
|7
|2
|0
|5
|5-10
|6
|
16
|Гавр
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|
17
|Анже
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|
18
|Метц
|7
|0
|2
|5
|5-16
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|2 : 0
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|0 : 3
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|1 : 2
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|- : -
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|- : -
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|- : -
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|- : -
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|
|
Ансу Фати
Монако
|3
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|3
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|
|
Фелиш Коррея
Лилль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Махди Камара
Ренн
|4
|1
|1
|
|
Садибу Сане
Метц
|4
|1
|1
|
|
Фредрик Оппегор
Осер
|5
|1
|1
