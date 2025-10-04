Футбол
4 октября, 23:55

«Ланс» на 90+6-й минуте вырвал победу над «Осером», играя в меньшинстве

Алина Савинова

«Ланс» на выезде победил «Осер» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Одсонн Эдуард вывел гостей вперед на 14-й минуте. На 61-й минуте Франсиско Сьерральта сравнял счет, а в добавленное время Абдалла Сима принес «Лансу» победу.

Кроваво-золотые с 73-й минуты играли в меньшинстве после удаления Исмаэло Ганиу.

«Ланс» набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице лиги 1. «Осер» с 6 баллами идет 15-м.

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур.
04 октября, 22:05. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
1:2
Ланс

Матч «Бреста» и «Нанта» в лиге 1 завершился нулевой ничьей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 7 5 0 2 15-5 15
2
 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
3
 Лион 6 5 0 1 8-3 15
4
 Ланс 7 4 1 2 10-6 13
5
 Монако 6 4 0 2 14-10 12
6
 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
7
 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
8
 Париж 7 3 1 3 12-13 10
9
 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
10
 Брест 7 2 2 3 11-11 8
11
 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
12
 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
13
 Лорьян 7 2 1 4 9-16 7
14
 Нант 7 1 3 3 5-7 6
15
 Осер 7 2 0 5 5-10 6
16
 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
17
 Анже 6 1 2 3 3-6 5
18
 Метц 7 0 2 5 5-16 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:45
Париж – Лорьян
 2 : 0
4.10 18:00
Метц – Марсель
 0 : 3
4.10 20:00
Брест – Нант
 0 : 0
4.10 22:05
Осер – Ланс
 1 : 2
5.10 16:00
Лион – Тулуза
 - : -
5.10 18:15
Гавр – Ренн
 - : -
5.10 18:15
Монако – Ницца
 - : -
5.10 18:15
Страсбур – Анже
 - : -
5.10 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Илан Кеббаль

Илан Кеббаль

Париж

 4
Ансу Фати

Ансу Фати

Монако

 3
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 3
П
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 3
Витор Феррейра Витинья

Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 3
Фелиш Коррея

Фелиш Коррея

Лилль

 3
И К Ж
Махди Камара

Махди Камара

Ренн

 4 1 1
Садибу Сане

Садибу Сане

Метц

 4 1 1
Фредрик Оппегор

Фредрик Оппегор

Осер

 5 1 1
Вся статистика

