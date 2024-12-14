«Осер» и «Ланс» сыграли вничью в лиге 1

«Осер» дома сыграл вничью с «Лансом» в матче 15-го тура французской лиги 1 — 2:2.

По голу у гостей забили Нейл Эль-Айнауи (22-я минута) и Мбала Нзола (45-я). У хозяев отличились Гаэтан Перрен (31-я) и Гэбриэл Ошо (73-я).

«Ланс» (24 очка) поднялся на шестое место в лиге 1. «Осер» (21) вышел на девятую строчку в турнирной таблице.