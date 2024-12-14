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«Осер» и «Ланс» сыграли вничью в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Осер» дома сыграл вничью с «Лансом» в матче 15-го тура французской лиги 1 — 2:2.

По голу у гостей забили Нейл Эль-Айнауи (22-я минута) и Мбала Нзола (45-я). У хозяев отличились Гаэтан Перрен (31-я) и Гэбриэл Ошо (73-я).

«Ланс» (24 очка) поднялся на шестое место в лиге 1. «Осер» (21) вышел на девятую строчку в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 15-й тур
14 дек, 21:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
2:2
Ланс
Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Ланс
ФК Осер
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2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 14 9 2 3 24-12 29
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
7
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
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11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
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13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
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15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
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